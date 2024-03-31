"Россиянам и белорусам не будут рады": мэр Парижа сделала громкое заявление за 4 месяца до Олимпиады

С 26 июля по 11 августа в столице Франции состоятся Олимпийские игры. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе, однако чувствовать себя они будут явно "не в своей тарелке".

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" на Олимпийских играх 2024. Городской голова столицы Франции выразила поддержку украинским спортсменам и всему украинскому народу.

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Мэр Парижа поддержала Украину

Анн Идальго вместе с главой НОК Вадимом Гутцайтом посетила тренировочный центр для украинских спортсменов в Киеве. Именно тогда она сделала это громкое заявление, подбадривая украинцев.

Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже,

– сказала Анн Идальго.

Олимпийские игры 2024 состоятся в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх 2024, но только в нейтральном статусе. России и Беларуси запретили участвовать в церемонии открытия, которая состоится на реке Сена в самом центре Парижа.