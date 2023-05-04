Мячи в поддержку защитников: как волонтеры-гольфисты объединились вокруг благотворительного проекта

Фонд BGV и гольф-клуб Lisnyky Golf & Villas реализуют в Украине благотворительный проект поддержки ВСУ. Партнеры изготовили уникальную коллекцию мячей для игры в гольф с тематическими дизайнами. 40 гривен по продаже каждого мяча будут перечислены в поддержку защитников Украины.

Идея проекта зародилась этой весной у команды волонтеров. Руководитель гольф-клуба Lisnyky Golf & Villas Александр Денискин совместно с другими коллегами по спорту также являются волонтерами Благотворительного фонда BGV. В марте они были задействованы в различных проектах фонда в рамках поддержки украинских военных.

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"Нас вдохновляло то, как спортивное сообщество поддерживает украинскую армию – от боксеров и до футболистов: все эти проекты, сборы, результаты. Мы подумали, а почему бы не реализовать благотворительную инициативу среди гольф-сообщества? Хотелось задеть именно нашу узкопрофильную аудиторию. Это только кажется, что в Украине очень мало людей играют в гольф. На самом же деле это тысячи – как аккредитованных гольфистов, так и любителей, которые любят этот вид спорта. Так появилась идея, которая за короткий срок переросла в партнерство фонда BGV и гольф-клуба Lisnyky Golf & Villas, а также более 5000 брендированных мячей", – вспоминает Александр.

К проекту подошли ответственно. Партию мячиков благотворители заказали у японской компании Srixon, которая на сегодняшний день является одним из лидеров среди производителей спортивного оборудования в гольфе. Мячи этого бренда имеют самое большое количество патентов в мире.

"Это не бутафорные изделия, а настоящие качественные гольф-мячи. Что важно: дизайн нанесен не сверху, а под прочное прозрачное акриловое покрытие. То есть даже если вы будете играть этими мячами, дизайн не повредится, и все те рисунки, которые мы нанесли на изделие, сохранятся даже при механическом воздействии. Проверено мной лично во время игры", – заметил Александр Денискин.

Первая партия, которую изготовили совместно с партнерами организаторы проекта, составляет более 5000 мячей: 1700 наборов по 3 изделия в каждом. По словам благотворителей, гольф-сообщество активно поддержало инициативу: изделия разлетаются очень быстро. В дальнейшем благотворители планируют расширять инициативу, чтобы подключать к поддержке Украины международное гольф-сообщество. Начать планируют с Америки, где нашли партнеров и спрос.

"Были те, кто покупал по 10 мячей сразу. Когда мы спрашивали, для чего так много, нам отвечали, что это сувениры зарубежным друзьям-гольфистам с призывом поддержать Украину. Отсюда возникла идея масштабировать проект. Поэтому следующим этапом будет изготовление второй крупной партии гольф-мячей и передача их для благотворительной реализации за рубежом. Только представьте, по данным международной федерации гольфа (IGF), хотя бы раз в год клюшку в руки берут примерно 450 миллионов человек. Здесь масштабироваться и масштабироваться", — говорит. Александр Денискин.

За вырученные средства организаторы планируют приобрести квадрокоптер для подразделения батареи управления и артиллерийской разведки МОУ.