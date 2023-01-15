Не сомневается в его уровне и перспективе: Луческу сравнил Мудрика с Мбаппе

Многие слухи и инсайды возникают вокруг переезда Михаила Мудрика в Лондон. Главный тренер Динамо Мирча Луческу кратко проанализировал игру левого вингера Шахтера.

Отметим, что Динамо – ожесточенный конкурент Шахтера в борьбе за чемпионство в УПЛ. Однако румынский специалист не постеснялся комментировать игру лидера принципиального соперника в Украине.

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Луческу: Его уровень и перспектива не могут быть под вопросом

Мирча Луческу сравнил Михаила Мудрика с лидером ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Мудрик – копия Мбаппе. Интересно будет следить за ним и наблюдать его игру в команде высшего уровня. Его уровень и перспектива не могут быть под вопросом,

– заявил главный тренер Динамо.

Напомним, что игра Мудрика в первой части сезона-2022/2023 позволила Шахтеру стать вторым по итогам первого круга УПЛ, уступая только лидеру чемпионата Днепра-1 5 баллов. Динамо идет третьим, имея в своем активе несколько очков. Также Михаил внес весомый вклад в евровесну "горняков", которую они продолжат в плей-офф Лиги Европы.

Челси выигрывает борьбу у Арсенала за Мудрика

После феерической части сезона в борьбу за Мудрика включились два гранда лондонского футбола – Арсенал и Челси. Если "канонирам" не удалось удовлетворить финансовые вкусы Шахтера, то "аристократы" близки успешному трансферу Михаила. Вингер уже даже разговаривал с главным тренером "синих" Грэмом Поттером, который лично звонил по телефону украинцу.

Как будто Челси готово выложить 100 миллионов евро, которых требует донецкий клуб. Стороны уже ударили по рукам. А футболист подпишет долгосрочный контракт до 2030 года. Хотя до этого Михаил заявлял, что хочет выступать за другой лондонский клуб – Арсенал.

Также у СМИ есть информация, что украинец уже в Лондоне, где проходит медосмотр. Также Михаил посетит матч Челси, которое 15 января примет дома Кристал Пелес. В этот же день "аристократы" могут официально объявить о трансфере левого вингера.

Приход Мудрика будет свежим глотком воздуха в плохих играх Челси в текущем сезоне. Клуб после 19 туров идет только на 10-й строчке, имея в своем активе 25 очков.