Мир должен проснуться и прекратить заигрывание с Россией, – Владимир Кличко

Европарламент совместно с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" провел публичное слушание, посвященное теме войны России против Украины в контексте войны идеологий и культур. Участие принял и бывший боксер Владимир Кличко, который является членом Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Во время публичного слушания участники обсудили, что происходит война не только оружия, но и мировоззрений. Опустошением культурного наследия Кремль хочет доказать свой величайший миф о том, что Украина является ложным государством, частью идеологии российской империи. Руководство России отрицает существование украинского независимого государства и стремится забрать его право на существование. Главная цель России – полная ликвидация всего, что идентифицирует Украину как независимое государство и нацию: язык, историю, культуру, и в конечном счете – гражданское общество.

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Владимир Кличко подчеркнул, что спорт, культура, как и экономика – это экосистема этой войны.

"Пока ракеты убивают мирных жителей, украинским спортсменам приходится встречаться с соперниками из России прямо под олимпийскими кольцами – в так называемых мирных соревнованиях. Мир должен проснуться и прекратить заигрывания с Россией, иначе кремлевская пропаганда и война будут продолжать распространяться", – подчеркнул он.

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В заключение, как член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который берет на себя миссию сохранения памяти жертв Холокоста, Владимир Кличко призвал мир сплотиться и сделать все возможное, чтобы страшная война, когда одна страна пытается стереть другой народ, никогда не повторилась. Чтобы "никогда снова" на самом деле не повторилось.

По оценкам Министерства культуры и информационной политики, около 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры были повреждены или разрушены в результате российского полномасштабного вторжения. В их числе сотни объектов культурного наследия, десятки музеев, библиотек, архивов. Такие целенаправленные атаки, а также сожжение украинских книг, незаконный вывоз культурных ценностей, архивных документов являются признаками культурного геноцида.

"Я призываю европейских лидеров скоординировать усилия и привлечь к ответственности руководство России. Создать специальную систему, которая оценит потери Украины, включая культурное наследие, и разработает механизм компенсации. Мы благодарны той помощи, которую получаем от Запада, но сам агрессор, российские олигархи и все те, кто поддерживает эту войну, должны заплатить", – отметил во время публичного слушания представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов.