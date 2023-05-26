Минспорта опубликовало список спортсменов, выехавших за границу за разрешением, и не вернувшихся

Ряд украинских спортсменов покинули границы Украины за разрешением. Однако не все сдержали свое слово.

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, не вернувшихся из-за границы. В список попали известные исполнители.

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Не удержали своего слова

На сайте Министерства молодежи и спорта Украины появился список спортсменов, выехавших за границу по специальному разрешению, но не вернувшихся после окончания спортивного мероприятия. То есть спортсмены имели определенные временные ограничения пребывания за пределами нашего государства, однако они решили себе самовольно продлить сроки своей "ссылки". Следует отметить, что в список спортсменов, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины, попали 236 человек.

В перечне можно увидеть фамилии известных исполнителей, в частности, выступающий за киприотский АЭК эксгравец Днепра-1 Артем Громов, бывший форвард Динамо Владислав Кулач, защищающий цвета азербайджанской Зиры, киберспортсмен Виктор Оруджев, известный под никнеймом s: Монте).

Стоит отметить, что в список не попали топовые украинские футболисты, выступающие в иностранных чемпионатах и только зимой перебравшиеся за пределы Украины, а именно Михаил Мудрик, Илья Забарный и Виктор Цыганков. Но вот раньше гуляла информация, что вингер Жироны является основателем благотворительного фонда и уехал из Украины через систему "Путь".

Полный список спортсменов, не вернувшихся в Украину:

Полный список спортивных исполнителей / Министерство молодежи и спорта Украины