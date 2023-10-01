Засели на дне таблицы: Оболонь одолела Минай благодаря ошибке голкипера – видео

Столичный клуб по несколько набирает обороты в элите. А вот закарпатский коллектив с такими темпами может забыть о высшем дивизионе.

Минай – Оболонь 0:1

Гол : Тарануха, 78

Минай и Оболонь провели встречу в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "пивовары". "Лисы" же охотятся на дне, пишет 24 Канал.

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Хуже некуда

Обе команды не претендуют на высокие места по итогам текущего сезона, поэтому будут рады хотя бы тому, чтобы сберечь прописку в Украинской Премьер-лиге. Свои статусы Минай и Оболонь подтвердили и уровнем игры, который клубы продемонстрировали, выдав далеко не самый зрелищный матч. И вот все же "пивоварам" удалось вырвать победу.

Единственный гол во встрече организовал Ростислав Тарануха на 78-й минуте игры, отличившийся в ворота соперника после того, как капитан и голкипер закарпатского клуба 37-летний Александр Бандура ошибся на выходе. Впоследствии вратарь "лис" пытался исправить свою ошибку, поскольку ушел на последних минутах в чужую уголовную площадку во время выполнения углового. Бандури даже удалось пробить по воротам, но вот неточно.

Видеообзор матча:

Таким образом, Оболонь оказалась на 10-й строчке УПЛ (9 очков), оторвавшись от зоны вылета на 1 балл. Минай, в свою очередь, находится на последнем месте в турнирной таблице (3 пункта), ни разу еще не торжествуя в текущей кампании.