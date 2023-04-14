Решив все в дебюте матча: Минай минимально переиграл Кривбасс и скрылся из зоны вылета - видео

Закарпатский коллектив демонстрирует свою жажду остаться в высшем украинском дивизионе. Кривбасс же удалился от еврокубков.

Минай – Кривбасс 1:0

Гол: Вишневский, 4

Минай и Кривбасс провели встречу в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителем вышли "лисы". Закарпатский коллектив убегает подальше от зоны вылета, а криворожский клуб приостановил свой прогресс, пишет 24 Канал.

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Обе команды подошли надмотивированными к поединку – Минаю желает остаться в элитном дивизионе, а Кривбасс хочет представлять Украину на европейской арене. Однако мотивация команд не оправдала надежды зрителей, коллективы провели достаточно сухую встречу, а результат матча решил единственный удар в ворота.

Нанесли же этот удар "лисице" еще в самом дебюте встречи. Настойчивость закарпатцев переросла в прессинг, что и подарило Минаю гол. Забитым мячом на 4-й минуте матча отличился Олег Вишневский, который после серии передач оказался в штрафной Кривбасса и без колебаний реализовал свой момент, 1:0.

Однако активное начало матча оказалось фантомным, поскольку больше в створ ворот команды решили не бить, а значит и создавать опасность для своего соперника. Желание желанием, но зрители наслаждение футболом вряд ли получили, хотя ожиданиями команды сначала "накормили".

Таким образом, поединок и завершился минимальной победой Миная, а это символизирует, что команда вылезла из зоны вылета. Закарпатский коллектив занял 10-е место чемпионата (21-е очко в активе). А вот Кривбасс приостановился на пути в еврокубки, заняв 7-е место УПЛ (28 очков в активе) и отставая от Александрии на 4 пункта.

Видеообзор матча Минай – Кривбасс: