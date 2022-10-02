Динамо одержало минимальную победу над Минаем: видео мощного гола Цыганкова

В воскресенье, 2 октября, в рамках пятого тура УПЛ Минай дома принимал Динамо. Гости матча вырвали минимальную победу.

Поединок на стадионе "Минай" завершился поражением хозяев со счетом 0:1. Виктор Цыганков помог динамо одержать победу, пишет 24 канал .

Кстати , Днепр-1 "уничтожил" на выезде Львов и закрепился в лидерах УПЛ

Минай – Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 51

В первой части матча ни одна из команд не ознаменовалась результативным действием. Однако как Динамо, так и Минай имели шансы открыть счет. Сначала такой случай пришелся хозяевам, однако Бойко взял на себя удар Горина.

Потом шансы были и у киевлян. Сначала опасный момент у ворот хозяев создал Забарный, спустя некоторое время открыть счет попробовал и Цыганков, но безрезультатно.

На 51-й Виктор все же сумел достичь желаемого, Цыганков с лета отправил мяч в нижний угол – 0:1.

Забитый мяч несколько сменил игру. Киевская команда начала играть в классе. Динамо взял под контроль мяч. Но увеличить преимущество все же не удавалось.

Видео гола

В активе киевлян 6 пунктов, это позволяет им занять 9-е место в турнирной таблице. Минай имеет 4 балла и идет 11-м.

В следующем туре УПЛ Динамо сыграет с Движением, а закарпатский клуб встретится с Кривбассом. Оба матча состоятся 9 октября.

Также киевская команда представляет Украину на групповом этапе Лиги Европы. В четверг, 6 октября, "бело-синие" на выезде будут противостоять французскому Ренну. Начало встречи в 22:00.