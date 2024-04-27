Шансы на спасение растут: аутсайдер УПЛ уверенно обыграл Черноморец

Поединок Миная против Черноморца открывал программу 26-го тура чемпионата Украины. Закарпатская команда, которую уже все "похоронили", снова сумела создать мини-сенсацию.

Минай– Черноморец 2:0

Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 62

В весенней части чемпионата команда Желько Любеновича приятно удивляет игрой и результатом. Главный аутсайдер УПЛ продолжает отбирать очки у крепких команд, пишет 24 Канал.

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Борьба за выживание в элите усиливается

Хозяева поля сумели забить быстрый гол. Кораблин прошел по правому флангу и сделал пас в штрафную на Устименко. Форвард не смог воспользоваться моментом, но Кораблин подхватил мяч и пробил голкипера "моряков" Варакуту.

Команда Романа Григорчука попыталась отыграться. Неплохие шансы были у Шторгина и Кузика. Однако игроки Минаю успешно отбивались от атак "моряков".

А на 62-й минуте поединка вингер закарпатцев Ременюк протаранил защиту Черноморца и отправил второй мяч в сетку Варакуты.

Видео голов Кораблина и Ременяка

В итоге арбитр зафиксировал победу Минаю со счетом 2:0.

Команда Любеновича покинула последнюю строчку в таблице. Только один балл отделяет Минай от зоны переходных матчей.

Черноморец остался на 9 месте. "Моряки" набрали 29 очков в 25 матчах.

Видеообзор матча Минай – Черноморец