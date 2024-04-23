Ответ Львову, – Милевский признался, как произошло его возвращение в футбол

Экс-капитан киевского Динамо Артем Милевский осенью 2023 года имел очень тяжелый период в жизни. Он попал в больницу, где 6 дней находился в искусственной коме.

Однако с помощью друзей Милевский смог преодолеть трудности и сейчас ведет активную социальную деятельность, отказался от алкоголя и занимается спортом. Недавно же он вернулся к любимому делу – игры в футбол.

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Как состоялся камбэк Милевского в футбол

Экс-форвард Динамо и сборной Украины стал игроком любительского клуба IGNIS, который выступает в медиалиге. Милевский рассказал, как возник такой вариант:

"Я очень хорошо общаюсь с Андрюхой Шаховым-младшим (глава пресс-службы Динамо, – 24 Канал), а он имеет хорошие отношения с известным блогером Антоном Скуратовым. В этой команде собрано много медийных личностей – блогеры с ютуба, тик-тока, которые очень любят футбол.

Также я подписан на инстаграм Рух Media Team. Мне очень нравится их проект. Однажды мы сидели с представителями IGNIS, пили аргентинский чай мате, и они предложили поиграть за них. Я согласился: "Почему мы не можем сделать такой же движ как Рух Media Team? Тем более мы из столицы, все известны в медийном пространстве. Сделаем ответ Львову".

После этого, по словам Милевского, все завелись и начали работать над проектом. Легенде "бело-синих" сразу сказали, что нужно будет посещать тренировки, с чем он согласился.

Сейчас здоровье позволяет. Но я сразу сказал команде, что не обещаю, что буду забивать по 10 голов и отдавать по 10 ассистов. На первых этапах после реанимации мне было даже тяжело ходить. Зимой я выполнил огромный объем работы над собой и возвращаюсь потихоньку к прежней форме, поэтому захотелось проверить себя,

– рассказал Артем.

Милевский уже провел шесть тренировок с командой и заявил, что очень доволен коллективом.

"Ребята – молодцы! Тренировки в IGNIS достаточно серьезные, как на сборах. Недавно пробежал, аж в глазах потемнело. Мы тренировались в манеже в Конча-Заспе на базе Динамо. Если получится, то будем там заниматься на постоянной основе", – рассказал экс-капитан Динамо.

Отметим, что Артем уже дебютировал за новую команду и отметился ассистом, а его команда вырвала ничью на последних минутах против FC GFOX.

. Ранее стало известно, что Игорь Суркис предложил Артему Милевскому работать в структуре Динамо. Экс-форвард планирует быть скаутом у "бело-синих", однако пока до конкретики в переговорах не дошло.

Напомним, что Артем Милевский закончил профессиональную карьеру летом 2021 года. На клубном уровне он провел 521 матч, в которых забил 134 гола и отдал 104 результативные передачи. Всего завоевал 16 титулов.