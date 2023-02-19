Я плакал, – Миколенко рассказал об отце, который ушел на фронт после 24 февраля

Виталий Миколенко с первых дней закрепил за собой место на левом фланге обороны у основания Эвертона. Украинский футболист выступает в АПЛ, но сердце его навсегда в Украине.

23-летний украинский легионер является одним из легионеров в Европе, которые помогают Украине в войне против России. Семья Виталия Миколенко помогает не только финансово. Его отец с первых дней полномасштабного вторжения сменил свою строительную работу на оружие в руках.

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Миколенко: Моим первым мнением было, что мой отец никогда не встретится с моими детьми

Защитник Эвертона рассказал об отце, защищающем Украину от врага. Миколенко узнал о патриотическом поступке отца от матери. Виталий признался, что дал волю эмоциям, услышав такую информацию.

Я был совершенно потрясен. Я плакал,

– сказал футболист "ирисок".

Защитник английского клуба рассказал об опасном общении с отцом по телефону. А ведь общение футболиста могли перехватить российские военные.

Моей первой мыслью было, что мой отец никогда не встретится с моими детьми, когда они будут у меня. Он уже находился в бункере почти без телефонной связи. Мы могли говорить редко, а отправлять текстовые сообщения было опасно, потому что мы не были уверены, смогут ли русские солдаты их перехватить и получить информацию,

– ответил Виталий.

"Когда мне удалось поговорить с ним, он сказал, что ему не страшно, но я боялся. Он невероятно смел и до сих пор служит в армии. Если он нужен где-то, он уйдет", – добавил защитник Эвертона.

Вместо поединка сына уехал на фронт

Отметим, что отец Виталия пошел служить. Хотя был уже забронирован билет на домашний матч Эвертона в АПЛ против Манчестер Сити, который должен был состояться 26 февраля 2022 года. Однако полномасштабное вторжение России в Украину изменило планы одного из самых родных людей футболиста.

К сожалению, этот поединок закончился поражением "ирисок" 0:1. Миколенко в игре не участвовал, а получил от тренерского штаба выходной.

Недавно Виталий сообщил, что его отец уже в безопасности и даже успел посетить Ливерпуль.

"Мы поехали в центр города, и когда мы вошли в клубный магазин Everton Two, все приветствовали меня: "Как дела, Мико?»" Папа был шокирован тем, что все знали меня и хотели убедиться, что со мной все в порядке", – рассказал Миколенко.

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