Миколенко отметился дебютным голом за сборную Украины: видео победного мяча

Сборная Украины просто уничтожает Армению в Лиге наций. Виталий Миколенко довел счет до разгромного.

Первый гол в сине-желтой футболке

Не успел Миколенко выйти на футбольное поле, как записал свою фамилию на табло. Виталий забил третий гол сборной в матче.

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Фланговый защитник Эвертона получил диагональ от Забарного. Первым на мяче был защитник Армении, но принял мяч на грудь очень неудачно. Голкипер пытался спасти ситуацию, но оба грубо ошиблись. Мяч от украинца, пошедшего к последнему в борьбе, отскочил прямо в ворота гостей.

Миколенко забил свой первый гол в футболке главной команды страны за 25 сыгранных поединков. Для этого Виталию понадобилось провести на поле всего семь минут.

Бывший динамовец поставил точку в матче – 3:0.

Видео гола Миколенко