Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк вышел на третье место в рейтинге самых результативных украинцев в истории НБА. Больше Михайлюка в НБА набирали только Виталий Потапенко и Алексей Лень, который продолжает выступления.

После прошлого матча Михайлюк сравнялся со Станиславом Медведенко (по 1390 очков), а этой ночью против Клавленда Михайлюк провел на площадке 36 минут, за которые набрал 10 очков.

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Для того, чтобы набрать 1400 очков, Михайлюку понадобилось сыграть 194 матча и почти четыре года в НБА (Медведенку для этого понадобилось шесть лет).

Топ-5 самых результативных украинцев в истории НБА:

1. Алексей Лень (2013 – до сих пор) – 4265 очков

2. Виталий Потапенко (1996 – 2007) – 3995 очков

3. Святослав Михайлюк (2018 – до сих пор) – 1400 очков

4. Станислав Медведенко (2001 – 2007) – 1390 очков

5. Александр Волков (1989 – 1992) – 1019 очков

Что известно о карьере Михайлюка

Святослав начинал карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс, которые выбрали его под 47-м номером драфта-2018. В феврале 2019-го украинца обменяли в Детройт, а прошлый сезон Свят доигрывал в Оклахоме. Нынешний сезон он проводит в Торонто.