Михайлюк получил травму в матче НБА – голову зашивали во время матча

Украинец Святослав Михайлюк сыграл в третьем подряд матче нового сезона НБА. В этом матче украинский баскетболист получил повреждение, но после помощи врачей сумел вернуться в игру.

Святослав Михайлюк в этом матче не попал в стартовую пятерку. Но всего провел на паркете 18 минут 43 секунды. В одном из столкновений получил рассечение, ему наложили 4 шва. Несмотря на это, на паркет он вернулся.

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В этом матче Михайлюк набрал 7 очков (2/5 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал 6 подборов, отдал 3 передачи, сделал 1 перехват, допустил 1 потере и 1 раз сфолил.

Стоит отметить, что 18:43 минут, которые Михайлюк провел на площадке рекордные для него в этом сезоне.

Однако Михайлюк не помог своей команде – Торонто уступил дома Далласу 95:103.

Видеообзор матча Торонто – Даллас