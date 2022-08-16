Успешно защитил звание: Михаил Романчук – чемпион Европы по плаванию

В итальянском Риме продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Михаил Романчук успешно защитил звание чемпиона.

Первая медаль по плаванию

У Михаила Романчука была безумная мотивация в заплыве на 1500 метров свободным стилем. Ведь перед этим украинец сенсационно оказался вне пьедестала на дистанции 800 метров, заняв четвертое место, пишет 24 канал.

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Поэтому Михаил хотел реабилитироваться в своих и глазах болельщиков. Что ему здорово удалось. В финал на 1500 метров Романчук квалифицировался с лучшим временем, которое лишь подтвердило в решающем заплыве.

Интересно, что к соревнованиям украинский пловец подходил в статусе действующего чемпиона Европы, успешно защитившего. Романчук преодолел дистанцию ​​со временем 14:36.10 и стал первым.

Михаилу на три секунды удалось опередить ближайшего конкурента из Италии Грегорио Палтриньери. Тройку лидеров замкнул француз Дамьен Джоли.

Призеры заплыва на 1500 метров

Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10 Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79 Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86

Такой победный результат позволил Романчуку побить собственный национальный рекорд.

Это первая медаль Украины на чемпионате Европы по плаванию в Риме.

Впереди Михаила еще квалификационный заплыв на 400 метров свободным стилем, который состоится 17 августа. Если украинцу удастся отобраться, то 18 августа сразится за награды в финале.