Мудрику понравилось забивать: звездный вингер прокомментировал дебютный гол за Челси

Михаил Мудрик отличился эффектным голом за лондонский клуб. Украинец продемонстрировал отличное взаимопонимание на поле с партнером по команде Николасом Джексоном.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик сумел порадовать своих фанов. В матче против Брайтона (4:3) 22-летний футболист отличился дебютным голом за "пенсионеров".

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Тренировки принесли результат

После матча Мудрик прокомментировал свой дебютный гол. Украинец настойчиво работал на тренировках и это принесло свои плоды. А еще Михаил продемонстрировал феноменальное взаимодействие с Николасом Джексоном. Как оказалось, они в первый раз сыграли вместе.

"Мне понравилось. Когда я пробивал, то ни о чем не думал. Я просто много практиковал это на тренировках. Это пришло из тренировок.

Мое понимание с Николасом Джексоном? Только представьте, что это был наш первый матч вместе", – сказал Мудрик.

Смотрите видеообзор матча Челси – Брайтон

Свой следующий матч в рамках турне в США Челси сыграет 26 июля. Соперником "синих" будет Ньюкасл. Будем надеяться, что Михаил Мудрик снова порадует результативными действиями.