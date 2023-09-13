Главная "модель" лондонцев: Мудрик принял участие в представлении третьей формы Челси – фото

Английскому коллективу понравилось, как украинец позирует на фото. Талантливый футболист в очередной раз стал лицом "аристократов".

Челси представил третий комплект "наряда" на сезон 2023/2024. Михаил Мудрик принял участие в презентации "традиционной" формы.

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Красуется в новом наряде

Аристократы продемонстрировали миру дополнительный комплект формы, который они будут использовать в нынешней кампании. Участие в презентации принял ценный украинский игрок Челси Михаил Мудрик, ранее уже помогал презентовать "пенсионерам" домашний наряд синего цвета, выполненного в стиле ретро и напоминающего о достижениях столичного клуба (выездная форма лондонцев закрашена темным оттенком).

Дополнительный комплект "пенсионеров" / Челси

В этот раз "аристократы" также решили отправиться на прошлое. Лондонцы представили "одежду" зеленого цвета, а ее производителем стала компания Nike. Источником вдохновения для дополнительного комплекта стал Eton Blue – оттенок зеленого, использовавшийся с начала 19 века спортсменами Итонского колледжа. Челси, в свою очередь, играл в наряде такого цвета с 1905 года (когда коллектив был основан) до 1907 года.

Видеопрезентация формы: