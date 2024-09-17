Мудрик может продолжить карьеру в Италии: Челси планирует грандиозный обмен на звезду Серии А

В летнее трансферное окно ходило немало слухов, что Михаил Мудрик может сменить клубную прописку. Этого не произошло, однако уже зимой существует вероятность, что он все же покинет Челси.

"Синие" находятся в поиске забивного форварда. Они серьезно заинтересовались услугами одного из лучших бомбардиров Серии А последних сезонов Лаутаро Мартинеса, который защищает цвета миланского Интера.

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Интересный вариант для Мудрика

По информации InterLive, уже в ближайшее трансферное окно Челси попытается подписать аргентинца. Лондонский клуб готовит предложение за нападающего, которое будет достигать около 100 миллионов евро.

"Синие" могут предложить не только исключительно денежное предложение, но и имеют альтернативное, которое может быть интересным "нерадзурри". Челси готов к обмену на своих игроков, а именно – Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуемека и Михаила Мудрика.

Отметим, что украинский вингер провел в нынешнем сезоне за "синих" четыре матча во всех турнирах и отметился одним ассистом.

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Следующий матч Челси сыграет 21 сентября против Вест Хэма. Стартовый свисток прозвучит в 14:30.