"Чувствую себя как дома": легенда Карпат подтвердил свое возвращение к зелено-белой семье

Львовские Карпаты в солнечном Закарпатье готовятся к новому сезону Первой лиги Украины. К структуре "львов" присоединился бывший футболист команды Михаил Кополовец.

Еще раньше появилась фотография Михаила Кополовца в футболке "зелено-белых" с новым главным тренером Карпат Мироном Маркевичем. Теперь бывший футболист "львов" уже самостоятельно подтвердил свое возвращение во львовский клуб.

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Кополовец: Я вернулся в Карпаты, так что снова буду во Львове

Да, я вернулся в Карпаты, так что снова буду во Львове. Это уже официально. Я уже на месте,

– сказал Кополовец.

Во львовском клубе, за который раньше выступал Михаил, он будет исполнять роль селекционера, которую ему лично предложил Мирон Богданович.

Также была информация, что по инициативе Маркевича Кополовца активно вовлекают в тренировочный процесс команды.

Михаил поделился эмоциями по возвращении в не чужой для себя клуб после более чем 8-летнего перерыва.

В Карпатах чувствую себя как дома. И может ли быть иначе? Как раз сейчас нахожусь с командой в Закарпатье, которая в этот момент ведет подготовку к новому сезону,

– ответил Михаил.

Напомним, что с 2007 по 2015 годы Кополовец с перерывами выступал за львовские Карпаты. В зелено-белой футболке Михаил провел 161 матч, в которых забил 8 голов и отдал 12 ассистов. Именно за "львов" бывший левый вингер отыграл больше всего поединков в своей карьере.

До этого возвращение к "зелено-белым" в течение трех лет был спортивным директором клуба УПЛ Минай.

К слову, 6 июля Карпаты провели свой второй матч на закарпатском собрании, в котором уверенно обыграли Хуст 2:4. Это будущий соперник львовян в новом сезоне Первой лиги Украины-2023/2024.