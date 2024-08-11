Большое количество критики: МОК встал на защиту экспрезидента НОК Украины

Экс-президент НОК Украины, а ныне член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка получил немалое количество хейта в свою сторону. Эта ситуация произошла после награждения на Олимпийских играх-2024.

Эксатлет награждал медалистов Олимпиады-2024 в художественной гимнастике. Среди них была экс-россиянка Дарья Варфоломеева, которая получила золотую медаль, как представительница Германии.

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Бубка на награждении Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет встал на защиту Сергея Бубки из-за большого количества хейта в сторону экс-президента НОК Украины. В МОК заявили, что экс-атлет просто выполнял свой долг, как член комитета и вручил медали.

После вручения золотой медали спортсменке, которая представляет Германию, он стал объектом неприемлемой кампании оскорблений в интернете, которую мы решительно осуждаем,

– заявили в МОК.

Напомним, что бывшая россиянка в 2021 году выступала в Алуште (временно оккупированный Крым). Варфоломеев также фотографировалась на фоне карты на которой неподконтрольные зоны Украины указаны как территория России. Позже, спортсменка удалила эти фотографии.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения со стороны вражеской страны Бубка покинул Украину и продолжает молчать о российско-украинской войне.