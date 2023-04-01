Желание присутствует, а без результата: аутсайдер УПЛ Металлист сыграл в ничью с Колосом – видеообзор

Металлист, занимающий последние места в Украинской Премьер-лиге, демонстрирует хороший футбол, но без побед. Колосс, претендующий на еврокубки пока на них не заслуживает.

Металлист – Колос 0:0

Металлист и Колосс провели встречу в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги, победителя в которой определить не удалось. "Хлеборобы" все еще питают надежды влезть в еврокубки, а харьковчане – бежать из зоны вылета, пишет 24 Канал.

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Ничем не удивив

Ковалевский коллектив, который наступает на пяти Александрии в борьбе за еврокубковое место, должен более уверенно выглядеть в матчах внутреннего чемпионата. Однако Колоссу пока не удается доказать всем, что они достойны представлять Украину на международной арене. Металлист просто пытается остаться в элите, выжимая максимум.

В первом тайме оба коллектива атаковали достаточно много. "Хлеборобы" по воротам соперника бились чаще, но ничего результативного им такие действия не принесли. Более того, главный судья матча не поставил пенальти в ворота Колос, которое должен назначать, однако Александр Дердо во втором тайме все же отыгрался.

Вторая половина матча началась довольно интересно, поскольку на 47-й минуте Металлист пробивал неоднозначный пенальти. Арбитр поединка наверняка решил отдать свое харьковчанам, однако им это не помогло. Максим Прядун не смог прошить Евгения Волынца, который угадал направление мяча и отразил мощный удар. Со временем судья не назначит еще один пенальти в ворота Колоса.

Металлист демонстрировал интересный футбол, стараясь играть не стандартно, но вот не хватало харьковчанам класса футболистов. Колосс в свою очередь ничем не удивлял. К тому же команды демонстрировали большое количество борьбы.

Таким образом, "хлеборобы" осталась на 7-м месте (24 очка в активе) чемпионата Украины, все еще предлагая свою кандидатуру на будущие еврокубки. Металлист же никак не может вылезти из "красной территории", занимая 14-ю строчку (18 очков в активе).

Видеообзор матча Металлист – Колос: