Карпаты разбили особый клуб для Маркевича, возглавив таблицу: результаты 5-го тура Первой лиги
Сразу на несколько дней (25-28 августа) была растянута программа 5-го тура Первой лиги Украины по футболу 2023/2024. Тур запомнился как драматическими поединками, так и разгромными победами.
Металлист – Карпаты 0:3
Голы: Чачуа, 2, Демченко, 28, Рябов, 85
Харьковский клуб перенес свой домашний матч на поле соперника – легендарный стадион "Украина". Уже на 2-й минуте нули на табло сменились на 0:1 в пользу Карпат, пишет 24 Канал.
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Все началось с передачи с глубины поля от защитника "львов" Мизюка, который своей передачей нашел Костенко. Ян отдал в район 11 метров, где капитан номинально гостей Чачуа пробил мимо Рыбака.
Не успели Карпаты насладиться голом, как по всей Украине раздалась воздушная тревога – команды пошли в укрытие. Через пол часа объявили об отбое, команды получили несколько минут на разминку. После чего поединок был возобновлен.
На 21-й минуте снова тревога заставила судью приостановить поединок. После отбоя Металлист и Карпаты вернулись на футбольное поле.
Тайм с двумя воздушными тревогами
После экватора первого тайма подопечные Маркевича удвоили свое преимущество 0:2. Демченко отличился дебютным голом в футболке львовского клуба. Егор был благодарен Подлепенцу, накрутившему нескольких защитников, после чего отдал под удар Демченко.
До перерыва команды больше не забивали. Комфортный счет для "львов" 0:2.
Карпаты владели преимуществом на футбольном поле, но мяч однажды побывал в сетке ворот Кожухаря. Однако судья отменил взятие ворот "зелено-белых" от Голубки из-за офсайда. Счет на табло "Украина" не изменился.
В конце поединка "львы" забили в третий раз. Вышедший на замену Рябов снова разрядил свою пушку. Артур пробил с дальней дистанции, далеко не лучшим образом сыграл на линии ворот голкипер Рыбак, поэтому мяч влетел в сетку ворот харьковчан - 0:3. Рябов снова забил.
Эта победа позволила Карпатам возглавить группу "А" Первой лиги Украины. "Зелено-белые" набрали 13 баллов. Столько же очков у Нивы Бузова. Тройку лидеров в этой группе замыкает Тернопольская Нива.
Металлист – Карпаты: видеообзор матча
Что касается другой группы "Б", то здесь лидером является Ингулец, по итогам прошлого сезона покинувший УПЛ – 13 пунктов. Вторым с 11 баллами идет Виктория Сумы, а третьим – Левый берег из Киева (9 очков).
Результаты всех матчей 5-го тура Первой лиги Украины
Группа "А":
- Металлист – Карпаты 0:3
- Нива Б – Буковина 1:0
- Прикарпатье – Хуст 7:0
- Эпицентр – Нива Т 2:3
- Агробизнес – Подолье 0:0
Группа "Б":
- Металлург С – Чернигов 4:2
- Левый берег – Диназ 3:0
- Мариуполь – Ингулец 1:1
- Виктория – Горняк-Спорт 1:0
- Кремень – Полтава 0:6