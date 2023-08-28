Карпаты разбили особый клуб для Маркевича, возглавив таблицу: результаты 5-го тура Первой лиги

Сразу на несколько дней (25-28 августа) была растянута программа 5-го тура Первой лиги Украины по футболу 2023/2024. Тур запомнился как драматическими поединками, так и разгромными победами.

Металлист – Карпаты 0:3

Голы: Чачуа, 2, Демченко, 28, Рябов, 85

Харьковский клуб перенес свой домашний матч на поле соперника – легендарный стадион "Украина". Уже на 2-й минуте нули на табло сменились на 0:1 в пользу Карпат, пишет 24 Канал.

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Все началось с передачи с глубины поля от защитника "львов" Мизюка, который своей передачей нашел Костенко. Ян отдал в район 11 метров, где капитан номинально гостей Чачуа пробил мимо Рыбака.

Не успели Карпаты насладиться голом, как по всей Украине раздалась воздушная тревога – команды пошли в укрытие. Через пол часа объявили об отбое, команды получили несколько минут на разминку. После чего поединок был возобновлен.

На 21-й минуте снова тревога заставила судью приостановить поединок. После отбоя Металлист и Карпаты вернулись на футбольное поле.

Тайм с двумя воздушными тревогами

После экватора первого тайма подопечные Маркевича удвоили свое преимущество 0:2. Демченко отличился дебютным голом в футболке львовского клуба. Егор был благодарен Подлепенцу, накрутившему нескольких защитников, после чего отдал под удар Демченко.

До перерыва команды больше не забивали. Комфортный счет для "львов" 0:2.

Карпаты владели преимуществом на футбольном поле, но мяч однажды побывал в сетке ворот Кожухаря. Однако судья отменил взятие ворот "зелено-белых" от Голубки из-за офсайда. Счет на табло "Украина" не изменился.

В конце поединка "львы" забили в третий раз. Вышедший на замену Рябов снова разрядил свою пушку. Артур пробил с дальней дистанции, далеко не лучшим образом сыграл на линии ворот голкипер Рыбак, поэтому мяч влетел в сетку ворот харьковчан - 0:3. Рябов снова забил.

Эта победа позволила Карпатам возглавить группу "А" Первой лиги Украины. "Зелено-белые" набрали 13 баллов. Столько же очков у Нивы Бузова. Тройку лидеров в этой группе замыкает Тернопольская Нива.

Металлист – Карпаты: видеообзор матча

Что касается другой группы "Б", то здесь лидером является Ингулец, по итогам прошлого сезона покинувший УПЛ – 13 пунктов. Вторым с 11 баллами идет Виктория Сумы, а третьим – Левый берег из Киева (9 очков).

Результаты всех матчей 5-го тура Первой лиги Украины

Группа "А":

Металлист – Карпаты 0:3

Нива Б – Буковина 1:0

Прикарпатье – Хуст 7:0

Эпицентр – Нива Т 2:3

Агробизнес – Подолье 0:0

Группа "Б":