Днепр-1 на последних минутах вырвал победу над Металлистом и вышел в лидеры УПЛ

Днепр-1 после победы над Металлистом снова стал единоличным лидером УПЛ. Победить в матче против харьковчан удалось благодаря голу в конце встречи.

Днепр-1 – одна из двух команд в УПЛ в этом сезоне, которая пока не проигрывала. За восемь матчей команда из Днепра только однажды сыграла вничью, а пропустила за это время всего четыре гола (это было в двух матчах).

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Восьмым матчем в УПЛ для днепрян стала игра против Металлиста на выезде. До этого харьковский клуб победил в двух матчах подряд и хотел продолжить свою победную серию и в матче против одного из лидеров УПЛ.

Особенностью этого матча было то, что главный тренер Днепр-1 – Александр Кучер. Еще в прошлом сезоне он тренировал Металлист и готовился с командой к дебюту в УПЛ. После того, как президент Металлиста Александр Ярославский покинул Украину, а из Днепр-1 ушел главный тренер, Кучер возглавил днепровский клуб, куда забрал с собой и некоторых лидеров харьковчан.

Все в матче решил единственный гол, забитый на 85-й минуте. Отличился Когут, во втором тайме вышедший на замену. Он получил заброс от Пихаленка, и удачно опрокинул мяч мимо голкипера в штрафной.

Уже после этого Металлист остался в меньшинстве, когда Кныш получил прямую красную карточку за грубый фол против Бабенко.

Металлист – Днепр-1 0:1

Гол: Когут, 85

Удаление: Кныш, 89

Эта победа позволила Днепр-1 снова единолично возглавить турниру таблицу УПЛ. Ведь Шахтер, до этого деливший лидерство в чемпионате с днепрянами, свой матч этого тура решил перенести на более поздний срок.