Помогла игра в большинстве: Динамо победило Металлист в первом матче Шовковского

Киевское Динамо смогло обыграть харьковский Металлист в матче УПЛ. Почти весь второй тайм киевляне провели в большинстве.

Металлист – Динамо 1:3

Голы: Прядун, 81 – Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+1

Удаление: Романюк, 49 (Металлист)

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Для Динамо это был первый матч, когда действия команды руководил Александр Шовковский. Хотя и с приставкой "временно исполняющий обязанности", пока на больничном находится Мирча Луческу.

И первый тайм обе команды провели крайне неудачно – один удар в створ ворот на две команды. Да и вообще моментов почти не было – этот единственный удар был в исполнении киевлян, а их соперники так особой безопасностью у ворот Нещерета не отличились.

А вот второй тайм для Металлиста начался крайне неудачно – Романюк на 49-й минуте получил прямую красную карточку за фол перед своей штрафной.

И даже игра в большинстве никак не могла принести необходимый результат Динамо. Помог гол издалека. Команда перепасовывалась перед штрафной, после чего Сирота решился на удар. Мяч залетел за спину голкипера.

Через несколько минут Металлист пропустил и во второй раз. Здесь уже защита харьковчан провалилась, и Ванат пробивал по воротам после прострела Кабаева, находясь без опеки со стороны соперников.

Ошибкой в защите отличились и "динамовцы". Заброс вперед закончился тем, что Попов ошибся во время приема мяча. Затем он пытался в подкате выбить мяч с ног Картушова, но не удалось. Сам Картушов решил не пробивать по воротам (перед ним уже были другие игроки Динамо), а отдал пас на свободного Прядуна, покатившего мяч почти в пустой угол ворот.

Напряжение в матче держалось почти до последней минуты. А когда уже шло компенсированное арбитром время, Вивчаренко отличился забитым голом, окончательно сняв вопрос о победителе матча.

Динамо побеждает, но остается на 4-м месте в турнирной таблице. Металлист опустился в зону вылета – на 15 место. Команда не может победить 16 матчей подряд в чемпионате Украины.