Фантастический гол Черненко не принес Оболони победы над Металлистом 1925: видеообзор

Состоялся второй матч понедельника, 22 апреля, в рамках 25-го тура УПЛ-2023/2024. Металлист 1925 принимал Оболонь.

Металлист 1925 – Оболонь 1:1

Голы: Сидоров, 65 – Черненко, 9

Уже в старте 10 минут гости шокировали хозяев быстрым голом. На 9-й минуте Черненко решился на дальний удар, который превратился в невероятный гол. Голкипер харьковского клуба Мозиль не сумел спасти команду от пропущенного мяча, информирует 24 Канал.

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Оболонь повела в счете 0:1.

До перерыва острее были харьковчане, но ни один из трех ударов в створ ворот не воплотился в гол. Гол Черненко стал единственным выстрелом в рамку владений Мозиля. 100-процентную реализацию показали гости в первом тайме.

Во второй части игры команда Скрипника продолжала давить на ворота гостей. На 65-й минуте Сидоров головой замкнул передачу с фланга от Жичикова и вернул Металлист 1925 в игру – 1:1.

Как ни старались команды, но ничейный результат изменить на табло не удалось. Металлист 1925 и Оболонь разошлись миром на стадионе Левого берега 1:1. Этот результат, отнюдь, не устраивает оба коллектива.

После этой ничьи харьковчане набрали уже 19 баллов и идут на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы УПЛ. Хуже дела только у Миная, который в этом туре расписал ничью с Рухом 1:1.

Видео обоих голов в матче Металлист 1925 – Оболонь

В Оболони тоже результаты в этом сезоне идут непросто – 21 пункт и 13-я позиция. "Пивовары" идут в зоне плей-офф на вылет в Первую лигу.