Триумф Эдмара: легенда Металлиста одерживает первую победу в УПЛ в качестве тренера – видеообзор

Металлист 1925 года сумел одержать волевую победу над Ингульцем. Для нового коуча харьковчан Эдмара это первая виктория у руля команды.

Металлист 1925 – Ингулец 2:1

Голы: Русин, 40 Безуглый, 78 – Казак, 23.

В эти выходные в чемпионате Украины начался 13 тур. В воскресенье состоялось пять игр УПЛ. Одна из них – битва между Металлистом 1925 года и Ингульцем на НСК Олимпийский, пишет 24 канал.

По теме Динамо сыграло вничью с Колосом из-за удаления Попова и дикого промаха легионера: видео

Только в прошлом туре команда из Петрова одержала свою дебютную победу в сезоне, обыграв Зорю. В то же время харьковчане не знали вкуса побед уже шесть игр подряд. Не помогла даже замена тренера.

Впрочем, на этот раз подопечные Эдмара смогли прервать неприятную серию. Металлист 1925 года пропустил первым, после подачи Смолякова с фланга первым на мяче оказался Козак, который и вывел Ингулец вперед.

Однако харьковчане смогли отыграть один мяч еще до перерыва. После подачи углового Курило сбросил на свободного Русина и тот без проблем пробил вратаря с близкого расстояния.

Читайте также Не воспользовались осечкой лидера: Шахтер не смог одолеть Зорю в ярком матче – видео голов

Победный мяч Металлист 1925 года провел за 12 минут до финального свистка. Снова хозяевам помог угловой, после подачи из стандарта Безуглый опередил визави и пробил головой в угол ворот Паламарчука.

Таким образом, Эдмар одерживает свою первую победу у руля Металлиста 1925 года. Это позволяет команде подняться на 10 место и оторваться от зоны переходных матчей на 5 баллов. Ингулец же остается в зоне вылета на 15 месте. До ближайшего оппонента – два очка.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Ингулец: