Металлист 1925 года в меньшинстве переиграл Колос: видеообзор матча

‚В матче пятого тура УПЛ Металлист 1925 года принимал Колос. Харьковчане нанесли гостям первое поражение в сезоне.

Металлист 1925 – Колосс 2:0

Голы: Мартынюк, 10 (пен), Русин, 30

Напомним, что харьковчане не могут принимать матчи на домашнем стадионе в Харькове, так что встреча состоялась на НСК "Олимпийский". Металлист 1925 года без всяких проблем Одолел колос в матче пятого тура УПЛ. Игра закончилась счетом 2:0, пишет 24 канал .

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Уже на 10-й минуте матча хозяева открыли счет. Ярослав Мартынюк реализовал пенальти и вывел команду вперед.

На 23-й минуте харьковчане остались в меньшинстве. Красную карточку за фол получил защитник Дмитрий Капинус.

Но даже несмотря на отсутствие одного игрока Металлист 1925 года смог удвоить свое преимущество. На 30-й минуте второй мяч в сетку ворот гостей забил Ростислав Русин.

Клуб из Ковалевки так и не успел ответить хозяевам матча. Для Колоса это первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-лиги. До этого кузнецовцы одержали 3 победы на 1 матч свели к ничьей.

Таким образом, после пяти игр в УПЛ Металлист 1925 года шагает на 6-й позиции, имея в своем активе 8 пунктов. "Колос", несмотря на поражение - 2-й.

Видеообзор матча