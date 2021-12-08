Месси побил рекорд легендарного Пеле по количеству голов в карьере

Лионель Месси забил в ворота Брюгге в Лиге чемпионов. Нападающий ПСЖ превзошел рекорд легенды футбола Пеле.

Один матч – два рекорда от Месси

Аргентинский форвард ПСЖ стал автором дубля в ворота бельгийского Брюгге. Свой второй гол в матче Лионель Месси забил с пенальти.

Интересно Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов: видео уникального гола

Благодаря такой результативности обладателю "Золотого мяча-2021" удалось переплюнуть рекорд легенды футбола Пеле. За карьеру Лео набил уже 758 голов и опередил нереальный показатель бразильца, который за свою карьеру забил 757 мячей.

В марте 2021 года показатель Пеле уже побил Криштиану Роналду. Именно португалец является самым близким к тому, чтобы стать лучшим футболистом мира по количеству голов в карьере, осталось забить всего четыре мяча до рекорда Йозефа Бицана (805 голов).

В сезоне-2021/2022 Месси провел уже 14 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Отметим, что в игре против Брюгге Месси повторил рекорд самого Роналду, забив в ворота 38-й команды мира.

Видео первого гола Месси

Пенальти от Лионеля: видео

ПСЖ вышел в плей-офф

ПСЖ победил Брюгге в Париже со счётом 4:1. Французский гранд победой завершил групповой раунд Лиги чемпионов.

Теперь на парижан ждет плей-офф. Подопечные Мауриси Почеттино со второго места группы А пробились в следующую стадию. ПСЖ уступил лишь одно очко лидеру группы Манчестер Сити.