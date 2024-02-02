Полесье перехватило нападающего, выступавшего за прямого конкурента за чемпионство УПЛ

Житомирское Полесье 2 февраля объявило об усилении атакующей линии команды. Дебютант УПЛ заключил контракт с бразильским форвардом Мендешем Кравейру Венделлом Габриэлем.

Контракт с 19-летним футболистом из Бразилии рассчитан на 4 года. Венделл уже принял участие в официальной презентации в своем новом клубе.

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Зимнее усиление атаки

Интересно, что украинский футбол не станет новинкой для бразильского нападающего, который в середине августа 2023-го года перебрался из родного Палмейраса в Днепр-1 в статусе свободного агента. Правда, Венделл Габриэл выступал за юношескую команду днепрян U-19.

В родной Бразилии тоже выступал на юниорском и молодежном уровнях. За первую команду Палмейраса так и не заиграл. За Палмейрас U-20 сыграл 10 матчей, в которых отметился одним голом.

В чемпионате U-19 бразилец провел на поле всего 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами.

Венделл – игрок Полесья / Фото житомирского клуба

Отметим, что клуб из Житомира уже подписал контракты с защитником Богданом Михайличенко и легионером Яссином Фортюном.

Вспомним, что Полесье закончило первый круг украинского первенства, где является дебютантом сезона-2023/2024, на 3-м месте. В 17-ти турах "волки" набрали 32 балла, опередив на одно очко идущий третьим Шахтер,. До неожиданного лидера сезона Кривбасса и второго Днепра-1 отставание лишь в 2 пункта.