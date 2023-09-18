Фаны желали смерти скандальному футболисту, обвиняемому в изнасиловании: видео момента

Мэйсону Гринвуду всего 21 год, а он уже испортил свою футбольную репутацию. Футболист провел свой дебютный матч в футболке испанского Хетафе.

1 сентября испанский клуб взял в аренду правого вингера из Манчестер Юнайтед. Аренда рассчитана до конца текущего сезона-2023/2024.

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Сам виноват, что вызвал ненависть болельщиков

Трансфер произошел после того, как Мейсона Гринвуда оправдали по делу с изнасилованием своей девушки Харриет Робсон. В открытый доступ попала аудиозапись, в которой слышно, как Гринвуд добивался секса с девушкой в очень грубой форме. После чего молодого футболиста арестовали, а "красные дьяволы" отстранили вингера от команды.

Интересно, что пара до сих пор встречается и даже ждет первенца.

Однако МЮ не захотело портить свою репутацию, потому избавился от скандального футболиста, отдав его в аренду в Испанию.

17 сентября Гринвуд дебютировал за новый клуб в матче против Осасуны. Мейсон начал поединок на скамейке запасных и появился на футбольном поле на 77-й минуте вместо Хуана Лайоса.

Однако футболист не успел появиться на футбольном поле, как его дебют был подпорчен. Гринвуд услышал, как с трибун ему желают смерти.

Реакция болельщиков на выход из замены Гринвуда: смотрите видео

Скандальный вингер провел свой первый матч за последние 1,5 года. Именно после выхода Гринвуда Хетафе забило свой победный гол, забивший Неманья Максимович. Финальный свисток зафиксировал волевую победу хозяев 3:2.

Похоже, что Гринвуду даже в Испании будет очень несладко. Он сам виноват в том, что вызвал гнев футбольных болельщиков и не только британских.