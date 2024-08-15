Российская культура лилась рекой: Медведев жестко обматерил тренера в США – нецензурное видео

В четверг, 15 августа, состоялись матчи 1/16 финала турнира серии ATP 1000 в Цинциннати. В одном из них первая ракетка России Даниил Медведев встречался с чехом Иржи Легечкой

Россиянин уступил сопернику в двух сетах со счетом 6:7, 4:6. Во время поединка он в очередной раз не смог сдержать эмоции под контролем и продемонстрировал миру российскую культуру во всей красе, пишет 24 Канал.

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Позорное поведение первой ракетки России

После проигрыша первого сета на тай-брейке российский теннисист слетел с катушек. Он начал кричать нецензурные фразы в сторону своего тренера Жиля Сервары, который сидел на трибунах. Делал он это на русском языке, которым не владеет его наставник.

Пошел ты на***, б****. Твоя х**** не работает. Твоя х**** не работает! Сделай что-нибудь, б****! Что за нахуй, б****?! Сделай, б****, что-то, й****** в рот. Помоги б****,

– прокричал Медведев.

Судья Орели Торт вынесла россиянину предупреждение за ругань, но он пытался доказать свою невиновность. По словам Медведева, он общался сам с собой, однако этот аргумент, конечно же, ему не помог.

"Почему вы даете мне предупреждение? Я разговариваю сам с собой. В чем проблема? В другом матче, когда я разговаривал сам с собой, вы ничего не сделали. Я разговариваю сам с собой... В чем проблема?" – возмутился теннисист.

Медведев обругал своего тренера во время матча: смотрите видео

Отметим, что это поражение стало третьим подряд для Даниила Медведева. Сейчас он является пятой ракеткой мира, однако вскоре может потерять свои позиции. Россиянин будет защищать очки на US Open, где в прошлом году он дошел до финала.