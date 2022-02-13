Медальные шансы Джимы и Пидручного: состав Украины в персьютах на Олимпиаде-2022
Источник:Biathlon.com.ua
В воскресенье 13 февраля сразу двумя гонками преследования продолжится биатлонная программа на Олимпиаде-2022. В составе Украины произошли минимальные перемены.
Без изменений у женщин
Первыми на трассу в китайском Чжанцзякоу выйдут женщины. Украину будут представлять сразу три биатлонистки. Лучшая стартовая позиция в преследовании будет у лидера команды Юлии Джимы – 8-е место.
Интересно Пидручный и Джима охотятся за первыми медалями Украины на Олимпиаде: прогноз на персьюты
Также в гонке примут Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Девушки попытаются улучшить свои позиции по сравнению с результатами спринта.
Состав Украина на женский персьют
8. Юлия Джима +1:08
24. Анастасия Меркушина +1:47
40. Ирина Петренко +2:27
Акцент на эстафету
Что касается мужчин, то Юрай Санитра внес одну смену в состав команды. Антон Дудченко, который должен стартовать 60-м, снялся с гонки. Главный наставник мужской сборной решил поберечь подопечного на эстафету, так как шансов занять высокие места в преследовании у Антона не было.
Пидручный и Прима выйдут на старт одновременно.
Состав Украины на мужской персьют
13. Дмитрий Подручный +1:19
15. Артем Прима +1:19
Украинские биатлонисты попытаются открыть счет наград Украины на Олимпиаде-2022.