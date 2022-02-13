Медальные шансы Джимы и Пидручного: состав Украины в персьютах на Олимпиаде-2022

В воскресенье 13 февраля сразу двумя гонками преследования продолжится биатлонная программа на Олимпиаде-2022. В составе Украины произошли минимальные перемены.

Без изменений у женщин

Первыми на трассу в китайском Чжанцзякоу выйдут женщины. Украину будут представлять сразу три биатлонистки. Лучшая стартовая позиция в преследовании будет у лидера команды Юлии Джимы – 8-е место.

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Также в гонке примут Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Девушки попытаются улучшить свои позиции по сравнению с результатами спринта.

Состав Украина на женский персьют

8. Юлия Джима +1:08

24. Анастасия Меркушина +1:47

40. Ирина Петренко +2:27

Акцент на эстафету

Женская гонка преследования стартует 13 февраля в 11.00.

Что касается мужчин, то Юрай Санитра внес одну смену в состав команды. Антон Дудченко, который должен стартовать 60-м, снялся с гонки. Главный наставник мужской сборной решил поберечь подопечного на эстафету, так как шансов занять высокие места в преследовании у Антона не было.

Пидручный и Прима выйдут на старт одновременно.

Состав Украины на мужской персьют

13. Дмитрий Подручный +1:19

15. Артем Прима +1:19

. Мужской персьют начнется 13 февраля в 12:45 по Киеву.

Украинские биатлонисты попытаются открыть счет наград Украины на Олимпиаде-2022.