Украина выиграла для других стран больше "золота", чем для себя: какие таланты мы потеряли

Украина на летних Олимпийских играх в Токио получила 19 наград и заняла 44-е место в медальном зачете. Еще 10 наград получили уроженцы Украины в составе других стран.

Если бы они представляли одну страну, то обошли бы Украину в медальном зачете, так как у нас было всего одно золото.

К теме Медальный зачет Украина на Олимпиаде в Токио

Артем Долгопят взял "золото" в спортивной гимнастике в вольных упражнениях для Израиля

Артем Долгопят вместе с родителями эмигрировал в Израиль в 2009 году, когда ему было еще 12 лет. Но начинал заниматься гимнастикой он в Украине.

Именно Артем стал самым успешным из экс-украинцев: получил золотую награду в спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

Украина именно на этих Играх впервые в истории осталась без медалей в спортивной гимнастике.



Артем Долгопят / Фото: Getty Images

Марина Голядкина выиграла "золото" в составе команды ОКР в артистическом плавании

Уроженка Донецка Марина Голядкина до 2014 года выступала за Украину, но потом сменила гражданство на российское: "Ситуация сложилась таким образом в Украине на тот момент времени. И мне хочется выйти на новый уровень в российском синхронном плавании, хочется быть лучше, хочется прогрессировать, учиться новому, а Россия на ведущей позиции в мире"

Вместе с командой ОКР она взяла золото в командных соревнованиях в артистическом плавании.



Марина Голядкина / Фото: інстаграм

Ирина Зарецкая завоевала "серебро" в карате для Азербайджана

Девушка родилась в Одессе и выступала за Украину до 2015 года, став двукратной чемпионкой Европы среди молодежи и чемпионкой мира среди юниоров, а затем завоевала "бронзу" мира и Европы на взрослом уровне. Позже украинка приняла финансовое предложение из Азербайджана и сменила гражданство.



Ирина Зарецкая​ / Фото: Getty Images

Анастасия Близнюк в составе ОКР завоевала "серебро" по художественной гимнастике

Родилась в Запорожье, где в то время играл отец вратарь Илья Близнюк. Позже семья переехала в Россию, когда Илья стал игроком Ростельмаш, а впоследствии выступал и других российские клубы. Отец гимнастки выступал за сборную Украины, но дочь сделала выбор в пользу России.

"Серебро" в составе ОКР получила Близнюк. Для нее это уже третья олимпийская награда.



Анастасия Близнюк / Фото: Getty Images

"Бронза" гребца Сергея Тарновского для копилки Молдовы

Гребец Сергей Тарновский с 2013 года выступает в составе Молдовы. Отбыл 4 года дисквалификации за допинг и в Токио стал третьим в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м.

Украинцы Павел Алтухов и Юрий Вандюк не смогли пробиться в финальный заплыв в этой дисциплине.



Сергей Тарновский / Фото: Getty Images

Борец Мария Стадник принесла "бронзу" команде Азербайджана

Мария Стадник выступает за Азербайджан с 2007 года, но продолжает тренироваться в Украине. Она не выдержала конкуренции с нашей олимпийской чемпионкой Ириной Мерлени.

На Играх в Токио Мария завоевала уже свою четвертую олимпийскую награду – "бронзу". Теперь на счету Стадник 2 "серебра" и 2 "бронзы" Олимпиады.



Мария Стадник​ / Фото: Getty Images

Александр Бондар принес ОКР "бронзу" прыжков в воду

Бондар родился и вырос в Луганске. Выступал под украинским флагом до 2014 года, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Но через год "всплыл" в России, забрав с собой из Луганска родителей.



Александр Бондар​ / Фото: Getty Images

Ирина Киндзерская завоевала Азербайджана "бронзу" по дзюдо

Киндзерская родилась в Каменец-Подольском. На Играх в Лондоне-2012 заняла пятое место, что было лучшим результатом наших дзюдоисток до "бронзе" Дарьи Белодед. В 2017 году вышла замуж за азербайджанца, сменила гражданство и стала выступать за Азербайджан.



Ирина Киндзерская / Фото: Getty Images

"Бронза" Антона плюсны в тяжелой атлетике для Грузи

Антон Плесной родом из Донецкой области, в составе Украины выступал на юношеском ЧЕ. В 2018 году получил гражданство Грузии и на Олимпиаде в Токио стал третьим в тяжелой атлетике в категории до 96 кг. Антон уверен, что Украина не помогает своим спортсменам.



Антон Плесной​ / Фото: Getty Images

Глеб Бакши стал бронзовым призером в боксе

Боксер Глеб Бакши вместе с нашим Александром Хижняком был одним из фаворитов в своей весовой категории. В полуфинале уступил будущему олимпийскому чемпиону Эберту Соузи и принес в копилку сборной ОКР бронзовую награду.



Глеб Бакши / Фото: sports.ru

Украинцы, которые также достойны внимания

Также Украину может вспоминать сегодняшний немец Дмитрий Овчаров, который остается одним из лидеров мирового настольного тенниса.

Он родился в 1988 году в Киеве, но в 1992 году родители решили эмигрировать в Германию. Там Овчаров и вырос как спортсмен, а в Токио он получил сразу две медали – бронзу в личных соревнованиях и серебро в команде.

Харьковский тренер Александр Горбачук в 2019 году едва не лишился должности в сборной Японии, когда дал пощечину своему подопечному, но отделался лишь полугодовой дисквалификацией. А на Олимпиаде в Токио сенсационно привел команду Японии к "золоту", победив в финале ОКР.