Мбаппе отказался фотографироваться в футболке сборной Франции: стала известна причина

Форвард ПСЖ не согласен с использованием его имиджевых прав в интересах французской федерации футбола. Килиану не нравится бренд Coca-Cola.

Мбаппе отказывается от фотосессии

Между Килианом Мбаппе и сборной Франции возникла неприятная ситуация. "Ле Блэ" готовятся к сентябрьским матчам Лиги наций.

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Завтра команда проведет всеобщую фотосессию и на ней не будет звезды ПСЖ. Как сообщают французские источники, у Килиана со сборной уже полгода есть конфликт по вопросу использования имиджевых прав.

Мбаппе считает, что федерация не имеет права использовать данные для рекламы некоторых брендов. Некоторые из них не близки к вкусам француза.

Все из-за "колы"

Известно, что спонсорами национальной команды компании Coca-Cola, Uber и KFC. Кажется, что камнем столкновения стал именно известный напиток.

Ранее лидер ПСЖ говорил о неготовности сниматься в рекламе Coca-Cola. Он считает, что этот напиток далек от здорового образа жизни.

. Килиан Мбаппе дебютировал за сборную Франции в 2017 году и забил 27 голов в 57 матчах в футболке. Вместе с "Ле Блэ" форвард становился чемпионом мира и победителем Лиги наций.

Напомним, что сборная Франции идет на последнем месте в своей группе Лиги А. В сентябре команда Дидье Дешама сыграет Австрию (дома) и Данию (на выезде).