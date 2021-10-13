Матвиенко – в символической сборной недели в отборе на чемпионат мира 2022

Украинский защитник Николай Матвиенко попал в символическую сборную недели по итогам тура отбора на чемпионат мира 2022 года.

Восьмой игровой тур отбора на чемпионат мира по футболу состоялся 11–12 октября. В этом туре сборная Украины сыграла матч против Боснии и Герцеговины во Львове, который закончился вничью 1: 1. Лучшим игроком украинской сборной в этом матче стал Николай Матвиенко. Защитник получил от SofaScore рейтинг 7,7.

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Именно это и позволило Матвиенко попасть в символическую сборную тура. Однако если в матче за сборную Украины он сыграл на позиции центрального защитника (одного из трех), то в рейтинге SofaScore его поставили на позицию левого защитника.

Рейтинг 7,7 стал самым низким среди всех игроков, которые попали в символическую сборную. Самый высокий рейтинг получил нападающий сборной Нидерландов Депай – 10. В матче против Гибралтара он оформил дубль и дважды отличился результативными пасами на партнеров. При этом в этом же матче он не забил пенальти.



Символическая сборная тура по данным SofaScore / Иллюстрация SofaScore