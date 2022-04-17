Матвиенко может стать одноклубником Николенко в Эвертоне

Украинский футболистов в Эвертоне может прибавить. "Ириски" интересуются лидером защиты Шахтера Николаем Матвиенко.

Украинская линия защиты

Эвертон хочет усилить защитную линию на футбольном поле. Английский клуб может пополнить команду еще одним игроком сборной Украины.

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"Ириски" настроены летом 2022 пригласить в команду Николая Матвиенко, который выступает за донецкий Шахтер. Представители Эвертона обратили внимание на украинского игрока обороны после того, как Бернли не захотел отпускать Джеймса Тарковски.

Однако английскому клубу придется не менее 11 миллионов евро за трансфер украинца. Именно такой суммой оценен футболистов на Transfermarkt. У Матвиенко есть контракт с Шахтером, который действует до 30 июня 2025 года.

Эвертон после 30 сыгранных поединков занимает лишь 17 место среди 20 клубов, имея в своем активе 28 очков.

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