Легенда Боруссии и финалист Лиги чемпионов станет одноклубником Довбыка

Летнее трансферное окно уже завершилось, но команды могут подписывать игроков, которые имеют статус свободного агента. Рома, в которой играет Артем Довбик, подпишет финалиста прошлогодней Лиги чемпионов.

Матс Хуммельс, экс-защитник дортмундской Боруссии, скорее всего будет играть в Серии А, в составе Ромы из столицы Италии. Немецкий центрбек по завершению контракта покинул "джемлов" и получил статус свободного агента.

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Немецкий ветеран усилит Рому

Бывший центрбек "желто-черных" согласовал все детали контракта с Ромой. Хуммельс должен прибыть в Италию, чтобы пройти медосмотр и завершить подписание соглашения с "волками".

Сообщают, что 35-летний немец в Риме будет получать 2 миллиона евро в год. Центрбек подпишет контракт с римлянами на один сезон до лета 2025 года. Также была информация, что на игрока претендовал турецкий Галатасарай.

Интересно. За свою карьеру Матс Хуммельс в футболке Боруссии отыграл более 500 матчей. Также определенное время защитник представлял Баварию Мюнхен.

В прошлогодней кампании центрбек сыграл 40 матчей за Боруссию во всех турнирах и забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Благодаря надежной игре Хуммельса "шмели" смогли дойти до финала Лиги чемпионов.