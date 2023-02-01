Пятеро украинцев выступают в АПЛ: когда ожидать "украинские дерби" в чемпионате Англии

В чемпионате Англии теперь будут выступать сразу пять украинских футболистов. Следовательно, все интереснее будет наблюдать за противостояниями украинцев в одной из сильнейших лиг мира.

Во время зимнего трансферного окна в чемпионат Англии перебрались сразу два украинца. И их переходы установили рекорды. Михаил Мудрик перешел в Челси за 70 миллионов евро (еще 30 миллионов евро предусмотрены разнообразными бонусами), став самым дорогим трансфером в истории Шахтера и самым дорогим переходом украинца. А Илья Забарный сменил Динамо на Борнмут, тоже установив трансферный рекорд для киевского клуба.

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Таким образом, украинская диаспора в АПЛ увеличилась до пяти футболистов. Ведь за Арсенал выступает Александр Зинченко, а в защите Эвертона – Виталий Миколенко. Также в составе Брентфорда есть Егор Ярмолюк. Но полузащитник пока не дебютировал за главную команду в матчах АПЛ, всего трижды попав в заявку на игру.

Когда матчи украинцев в АПЛ

Учитывая, что украинцы выступают за пять разных клубов в АПЛ, до конца сезона зрители неоднократно увидят "украинское противостояние" на поле.

4 февраля. Эвертон – Арсенал

11 февраля. Арсенал – Брентфорд

4 марта. Арсенал – Борнмут

11 марта. Эвертон – Брентфорд

18 марта. Челси – Эвертон

26 апреля. Челси – Брентфорд

29 апреля. Арсенал – Челси

6 мая. Борнмут – Челси

28 мая. Эвертон – Борнмут

Следует отметить, что Арсенал в этом сезоне борется за чемпионство в АПЛ. "Канониры" пока идут на первое место в турнирной таблице. Брентфорд и Челси пока в середине турнирной таблицы. И вряд ли обеим командам по силам побороться за попадание в первую четверку по итогам сезона.

А вот Борнмут и Эвертон пока находятся в зоне вылета. Так что будут бороться за сохранение места в АПЛ. И именно между собой они сыграют в последнем туре.