В матче против Армении в Лиге наций Пятов простится со сборной Украины
Источник:инстаграмм Андрея Пятова
В субботу, 11 июня, сборная Украины сыграет против Армении в Лиге наций-2022/2023. Этот матч станет последним для ветерана и легенды национальной команды Андрея Пятова.
С ним пойдет целая история
Печальное известие для болельщиков опытный вратарь сообщил в своих соцсетях. Андрей Пятов выложил свое фото в молодости и трогательно подписал фотографию, намекнув в заключение карьеры в сборной Украины.
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Поединок против Армении будет прощальным Андреем. После чего он продолжит выступления только на клубном уровне за донецкий Шахтер.
Этот парень еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года,
– написал Пятов.
Пятов заканчивает выступления за сборную Украины / Фото из инстаграммы голкипера
Наша сборная сыграет в синем комплекте формы, а команде не смогут помочь четыре футболиста – Тарас Степаненко, Георгий Бущан, Александр Сирота и Эдуард Соболь. Двое первых уже покинули расположение "сине-желтые", а остальные двое не попали в заявку Украины на игру из-за болезней.
Карьера Андрея Пятова в сборной Украины
- За свою успешную карьеру Андрей Пятов провел 101-й матч в рамке ворот главной команды страны.
- За это время 37-летний голкипер пропустил 83 мяча и в 46 поединках сохранил свои владения на замке.
- В общей сложности провел на поле более 9 тысяч минут.
- В первый раз дебютировал в сине-желтой футболке в июне 2007 года. Тогда сборная выступала под руководством Олега Блохина.
- В последний раз выходил на футбольное поле за сборную в квалификации отбора на чемпионат мира-2022 в матче против Боснии и Герцеговины. Вывел команду на поле с капитанской повязкой и однажды вынимал мяч из сетки своих владений (1:1).