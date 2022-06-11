В матче против Армении в Лиге наций Пятов простится со сборной Украины

В субботу, 11 июня, сборная Украины сыграет против Армении в Лиге наций-2022/2023. Этот матч станет последним для ветерана и легенды национальной команды Андрея Пятова.

С ним пойдет целая история

Печальное известие для болельщиков опытный вратарь сообщил в своих соцсетях. Андрей Пятов выложил свое фото в молодости и трогательно подписал фотографию, намекнув в заключение карьеры в сборной Украины.

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Поединок против Армении будет прощальным Андреем. После чего он продолжит выступления только на клубном уровне за донецкий Шахтер.

Этот парень еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года,

– написал Пятов.



Пятов заканчивает выступления за сборную Украины / Фото из инстаграммы голкипера

. Матч Лиги наций Украина – Армения состоится 11 июня в 16.00 по киевскому времени.

Наша сборная сыграет в синем комплекте формы, а команде не смогут помочь четыре футболиста – Тарас Степаненко, Георгий Бущан, Александр Сирота и Эдуард Соболь. Двое первых уже покинули расположение "сине-желтые", а остальные двое не попали в заявку Украины на игру из-за болезней.

Карьера Андрея Пятова в сборной Украины