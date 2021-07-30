Матч за Суперкубок Украины по баскетболу сыграют в Киеве: дата матча и соперники

Матчем за Суперкубок Украины 22 сентября в киевском Дворце спорта стартует новый баскетбольный сезон.

В этом году за Суперкубок будут бороться последний победитель Кубка Украины Будивельник и действующий чемпион Прометей.

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Победителем предыдущих двух розыгрышей Суперкубка Украины стал Днепр, который в 2018 году одолел Черкасских мавп, а в следующем – Химик. В прошлом сезоне матч за Суперкубок не состоялся из-за пандемии – команды доигрывали осенью приостановленный Кубок Украины.