Матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер состоится в Киеве

На общем собрании УПЛ утвердили место проведения Суперкубка Украины. Матч состоится в Киеве.

Номинальным хозяином встречи между Динамо и Шахтером будет донецкая команда.

К слову Динамо – Шахтер: где и когда состоится матч за Суперкубок Украины

Киевское Динамо, напомним, примет участие в поединке за Суперкубок как чемпион УПЛ и обладатель Кубка Украины. А Шахтер – в статусе серебряного призера Лиги.

Что известно о Суперкубке Украины

Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля. Футболисты Динамо и Шахтера выйдут на футбольное поле НСК "Олимпийский". В УПЛ отказались от варианта с Одессой.

Уже на следующий день, 25 июля, начнется внутренний чемпионат. Только участники Суперкубка – Динамо и Шахтера будут иметь отдых. Поединки первого тура с участием украинских грандов будут перенесены после консультации с самими клубами.