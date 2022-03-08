Матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией перенесен, – СМИ

УЄФА погодився перенести півфінальний матч відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі між збірними Шотландії та України.

Украина получит свой шанс

УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой перенести полуфинальный матч плей-офф против Шотландии из-за войны с Россией. Эта просьба была удовлетворена и шотландская федерация получила соответствующее сообщение от УЕФА.

К слову ФИФА хочет "дать заднюю": сборной России могут разрешить сыграть с Польшей

Матч должен был состояться 24 марта. В результате финал плей-офф против Уэльса или Австрии теперь тоже будет отложен.

Продолжаются обсуждения новой даты, наиболее вероятным вариантом станет окно на матч Лиги наций в июне.

Также 24 марта Россия должна сыграть против сборной Польши. Однако с оккупантами играть никто не желает. ФИФА также придерживается мнения, что с агрессорами играть не стоит. Поэтому сборная Российской Федерации отстранена от каких-либо турниров.

Польша же автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.

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