Матч украинской команды в Лиге чемпионов перенесли из-за вспышки коронавируса у соперников

Баскетбольный клуб Прометей 18 января должен был сыграть ответный матч раунда плей-ин в Лиге чемпионов против израильского Хапоэля (Иерусалим). Но игру пришлось перенести.

Матч Прометей – Хапоэль должен был состояться в Запорожье. Это должна была быть вторая игра между командами за право выйти в следующий раунд турнира. Первая игра в Израиле закончилась разгромным поражением украинского клуба 95:70. Команды играют до двух побед.

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Но матч пришлось отложить на неделю из-за решения баскетбольной Лиги чемпионов. Все из-за того, что семь игроков израильской команды получили положительные тесты на коронавирус.

Новой датой проведения второй игры стало 25 января. Место проведения – Дворец спорта "Юность" в Запорожье. При необходимости команды сыграют третий матч – 27 января в Иерусалиме.