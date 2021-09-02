Матч Украина – Франция рассудит Винчич: удалял с поля Ярмоленко, был задержан за наркотики

Судить матч между сборными Украины и Франции в отборе на чемпионат мира 2022 в Киеве, 4 сентября, доверили бригаде арбитров во главе со словенцем Славком Винчичем. Он уже неоднократно пересекался как с украинской сборной, так и клубами. А также попадал в скандальные истории

Помогать 42-летнему Славку Винчичу на линиях будут его соотечественники Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертый арбитр – Раде Обренович. На этом матче будет работать система VAR, за которую будут отвечать Бастиан Данкерт (Германия) и Юре Прапротник (Словения).

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Матчи против украинцев: без побед и со скандалами

Для Винчича это не первый матч с участием сборной Украины. При этом ему пришлось работать и на матче Франция – Украина. Это была игра плей-офф отбора на чемпионат мир 2014 года. Первый матч украинцы выиграли 2:0, но во Франции уступили 3:0 и не сумели пройти на Мундиаль. Тогда игру судил Дамир Скомина, а Винчич был четвертым арбитром.

Четвертым арбитром на матче сборной Украины Винчич работал и в 2021 году – в Киеве на игре против Казахстана. Тогда игру судил Матей Юг.

Несколько раз Винчич обслуживал матчи украинских команд в еврокубках. Дважды – игры Шахтера в Лиге чемпионов на выезде. В декабре 2020 года – матч против Интера, который закончился вничью 0:0. А в ноябре 2019 года – против Манчестер Сити (1:1).

Еще одна игра "горняков" под судейством Винчича – в феврале 2017 года. Тогда Шахтер проводил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Первую игру дончане выиграли на выезде. И в домашней играли вничью, пока на последней минуте не был назначен весьма сомнительный пенальти. Его реализовал Аспас. А уже в экстратайме Сельта забила во второй раз и вышла в следующий раунд.

У Динамо с Винчичем тоже не слишком хорошая статистика. В марте 2019 года он обслуживал матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевляне на выезде играли против Челси. Игра закончилась с разгромным счетом 3:0.

Но больше киевским болельщикам Винчич запомнился по игре в марте 2015, когда Динамо играло на выезде против французского Генгама матч 1/16 финала Лиги Европы. Тогда еще в первом тайме арбитр удалил Ярмоленко и Беланда, благодаря чему Генгам во втором тайме и сумел забить дважды и победить. Правда уже в ответном матче Динамо победило 3:1 и прошло в следующий раунд.

Задержание с оружием и наркотиками

В 2020 году Винчич попал в скандал. В мае 2020 года он был арестован в рамках полицейского расследования дела о наркоторговле, проституции и продаже оружия в Боснии и Герцеговине. Винчич был задержан вместе с группой других лиц в количестве более 40 человек неподалеку от города Биелина. В ходе обыска в доме, где происходило задержание, было найдено 10 пистолетов, 14 упаковок кокаина, 9 таблеток неизвестного вещества, 3 бронежилета, несколько ноутбуков и денежные средства в разных валютах на общую сумму около 20 тысяч долларов.

Винчич был доставлен в одно из местных отделений полиции, где его допросили. Адвокаты арбитра и он сам утверждали, что тот просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Якобы Винчича пригласили на ранчо деловые партнеры, чтобы отметить какой-то праздник. Арбитр пояснил, что не знаком с подавляющим большинством людей, которые присутствовали на месте задержания и никогда их раньше не видел.

Это задержание никак не повлияло на карьеру Винчича. И уже в 2021 году он был одним из 18 арбитров, обслуживавших матчи Евро-2020.