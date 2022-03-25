Матч сборной Эстонии начался популярным хитом от фанатов "Путин – х**ло": яркое видео

Сборная Эстонии 24 марта принимала Кипр в Лиге наций. Эстонские фанаты в унисон исполнили хит "Путин 0 х**ло" и поддержали Украину.

Мощная поддержка от эстонцев

Эстонские фанаты приятно удивили в матче Лиги наций. На одной из трибун местные болельщики развернули красивый баннер со словами "Слава Украине", пишет 24 канал.

Интересно прочесть Премьер-министр Великобритании призвал дать Украине прямую путевку на чемпионат мира-2022

Перед началом поединка фанаты хозяев в унисон затянули знаменитый хит украинских болельщиков "Путин – Ху**ло". Их пение было настолько громким, что песню было четко слышно в прямой трансляции тем, кто наблюдал за матчем у телевизора или смартфона.

Также на трибунах можно было увидеть немало сине-желтых флагов.

Отметим, что поединок закончился "сухой" мировой 0:0.

Вторая встреча между Эстонией и Кипром состоится 29 марта в 19.00, но уже на стадионе Кипра.

Эстонцы поддержали Украину в матче Лиги наций: смотрите видео