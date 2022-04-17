Матч отменили в ту же секунду, – организатор тура Динамо о скандальном заявлении Стяуа об Азове

Президент футбольного клуба Стяуа назвал бойцов полка Азов нацистами. Все были в шоке, ведь для фанатов с рождения есть клубы дружеские, а есть враждебные – Стяуа всегда хорошо относились к Динамо, врагами мы не были.

Об этом рассказал организатор благотворительного тура Динамо Киев Максим Радуцкий в эфире 24 канала. Он также добавил, что после такого заявления президента клуба, ни о каких дружеских отношениях речь не идет.

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Но после такого заявления даже без обсуждения в ту же секунду мы отменили запланированный матч. Также президент румынского клуба не смог назвать войну России против Украины войной, этого более чем достаточно, чтобы сделать выводы,

– отметил Максим Радуцкий.

"После этой ситуации уже безразлично позицию фанатов клуба или что-то такое. Есть сакральные вещи, которые являются маркером", – подчеркнул организатор благотворительных матчей Динамо Киев.

Вместимость стадиона, где должен пройти матч Стяуа – Динамо Киев, в пределах 17 тысяч зрителей. Успели продать около 10 тысяч билетов на игру.

По словам Радуцкого, сегодня в рамках чемпионата Румынии проходил центральный матч тура, играла Стяуа и нас спрашивали, пойдем ли мы на матч. Мы отказались, и это принципиальная позиция.

Стоит отметить, что Динамо сыграет против другого румынского клуба ЧФР 1907 Клуж. Матч состоится в запланированное время – 20 апреля в 21.30 по киевскому времени.