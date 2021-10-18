Матч Ньюкасл – Тоттенхэм был остановлен из-за болельщика, у которого случился сердечный приступа

В матче 8 тура АПЛ между Ньюкаслом и Тоттенхэмом произошел несчастный случай. У одного из болельщиков на трибунах возникли проблемы с сердцем, из-за чего игру пришлось прервать.

Несчастный случай произошел за пять минут до конца первого тайма. Одному из болельщиков стало плохо с сердцем. Другие зрители на трибунах сумели обратить внимания на это футболистов на поле. Первым к рефери с просьбой приостановить матч подбежал игрок "шпор" Серхио Регилон. Его партнер по команде Эрик Дайер побежал к скамейке запасных, чтобы позвать медиков.

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Арбитр сразу же остановил игру, а врач команды с дефибриллятором побежал на трибуны. Туда же направились и медики, дежурившие на стадионе.



Медик с дефибриллятором побежал оказывать помощь болельщику / Фото: twitter.com/brfootball

Из-за остановки в игре арбитр увел команды с поля. Вернулись они только через 20 минут, когда болельщика с трибун забрала скорая помощь.

Его состояние стабильное, сообщили в Ньюкасле.

После того, как игроки вернулись на поле, они доиграли семь минут первого тайма, и сразу после – второй тайм.

Игра закончилась победой Тоттенхэма. Хозяева поля забили первыми, но впоследствии пропустили трижды еще в первом тайме (один из голов – после вынужденного перерыва). В конце матча "сороки" остались в меньшинстве, но один гол все-таки отыграли.