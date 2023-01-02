После эффектного данка: матч НБА прервали на 35 минут из-за поврежденного кольца

Матч НБА между лидерами Восточной и Западной конференций задержался из-за того, что кольцо на одном из щитов было повреждено.

1 января 2023 года Денвер Наггетс на собственной площадке принимал Бостон Селтикс. В четвертой четверти за 8 минут до конца игры игрок гостей Роберт Уильямс совершил эффектный данк. Но после этого баскетболист остался висеть на кольце. И вскоре баскетболисты заметили, что самое кольцо несколько наклонилось. Так что игру сразу прервали.

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Для того чтобы исправить все, понадобилось шесть рабочих, две лестницы и уровень. Само кольцо пришлось снять со щитка, чтобы выровнять и ровно прикрепить. Но даже после этого игроки Бостона остались им недовольны.

На это все работникам стадиона понадобилось 35 минут. Все это время баскетболисты на площадке пытались согреться, прыгая по паркету.

Как в НБА 35 минут пытались выровнять кольцо – смотрите видео