Матч между Украиной и Бахрейном рассудит Орел

Сборная Украины 23 мая в Харькове проведет товарищеский поединок против национальной команды Бахрейна. На данном спарринге будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павлом Орлом.

На линиях ему будут помогать Петр Блази и Камил Хайек. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

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Календарь товарищеских матчей сборной Украины

Украина – Бахрейн (23 мая)

Украина – Северная Ирландия (3 июня)

Украина – Кипр (7 июня)

Товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.

Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Далее в календаре матче с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).