Марсель комфортно обыграл аутсайдера Лиги 1: Малиновский получил самую низкую оценку – видео

Подопечные Игора Тудора продолжают погоню за Пари Сен-Жерменом в чемпионате Франции. Украинский полузащитник "провансальцев" постепенно теряет доверие тренера.

Марсель – Труа 3:1

Голы: Витинья, 2, 64, Дженгиз Ундер, 40 – Бальде, 90

В воскресенье, 16 апреля, в рамках чемпионата Лиги 1 Марсель принимал на "Велодроме" Труа. Руслан Малиновский второй матч подряд начал игру со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

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Сухая серия Малиновского

У хозяев поля дублем отличился зимний новичок Марселя Витинья. Португальский нападающий забил свои первые голы за "провансальцев". Еще один результативный удар на свой счет записал турецкий вингер Дженгиз Ундер.

Тренер "провансальцев" Игорь Тудор выпустил на поле Руслана Малиновского, когда Марсель получил комфортное преимущество в счете. Украинский хавбек сыграл 15 минут и не отличился результативными действиями. Вполне логично, что 29-летний футболист получил от WhoScored самую низкую оценку в команде – 6,1 балла.

Оценки игроков матча Марсель – Труа / WhoScored

Отметим, что Малиновский вторично не попадает в стартовый состав команды. В последний раз Руслан отмечался голом еще 8 февраля в кубковом поединке против ПСЖ.

Относительно матча с Труа, гости сумели отквитать один гол на последней минуте матча. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу команды Малиновского.

Видеообзор матча Марсель – Труа